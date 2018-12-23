بقيادة طبيبة سعودية.. نجاح استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من كبد مريض

نجح فريق جراحي بقيادة طبيبة سعودية في أحد مستشفيات محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، في استئصال ورم خبيث من الكبد يزن أكثر من 2 كيلوغرام، بعد عملية جراحية معقدة.
وبيّنت الطبيبة حنان الغامدي أن المريض غادر المستشفى بعدما تكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات، لافتةً إلى أن المريض تحسّنت حالته وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي.
وأوضحت الغامدي، وفقاً لـ”الرياض”، أن المستشفيات بالمملكة تملك من الخبرات والأجهزة والأدوات الطبية والمناظير الحديثة ما يؤهلها إلى إجراء هذا النوع المُعقد من الجراحات، مشيرةً إلى أنه تمت إجراء العديد من العمليات في الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الأعضاء وجراحات السمنة بنجاح كبير.