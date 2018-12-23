التحقيقات تشير إلى أن الدافع سرقة.. العثور على كويتي مقـتولاً في منزله بمصر

عثرت السلطات المصرية على مواطن كويتي يبلغ من العمر 54 عاماً مقـتولاً داخل منزله في مدينة طنطا، فيما أكدت التقارير الأولية للتحقيقات الأمنية أن الجريمة تمت بدافع السرقة.
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن سفارة الكويت في مصر تتابع عن كثب آخر تطورات جريـمة الـقتل التي راح ضحيتها مواطن كويتي في عقده الخامس من العمر.
وأوضح أن سفير الكويت في القاهرة محمد الذويخ وطاقم السفارة وصلوا إلى منطقة (طنطا) في مصر مكان وقوع الجريمة أمس السبت، مشيداً باهتمام السلطات المصرية وتعاونها لحل هذه القضية، مؤكداً ثقة الكويت بالخطوات والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في مصر.وفق “أخبار 24”.