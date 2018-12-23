توٍّج ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية، بعد الفوز 4-1 على العين الإماراتي صاحب الأرض في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد مدينة زايد الرياضية.
وأحرز مودريتش الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 14، وضاعف ماركوس يورنتي النتيجة بالهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 60، وسجل سيرجيو راموس الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 79 بعدما استقبل ركلة ركنية من الجانب الأيمن برأسية قوية.
ومنح شيوتاني هدفًا شرفيا لصالح العين الإماراتي في الدقيقة 86، بعدما استقبل عرضية أتت من ركلة ثابتة من الجانب الأيمن برأسية وجهها لأقصى الزاوية اليسرى البعيدة، وسجل يحيى نادر بالخطأ في مرمى العين، ليمنح ريال مدريد الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.
وبهذه النتيجة يفوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، فيما تُعد تلك المرة الأولى للعين في النهائي، والثانية في تاريخ مشاركات الأندية العربية بالبطولة.
وفق “أخبار 24”.