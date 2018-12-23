إعلامي نصراوي ينتقد اختيار “سامي الجابر ” لتقديم كأس العالم للأندية!

انتقد الناقد والإعلامي النصراوي مبارك الشهري اختيار الاعب الهلال السابق ” سامي الجابر ” لتقديم كأس العالم للأندية كممثل رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبيل انطلاق المباراة النهائية بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني.
وكتب الشهري عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً ” كان الاجدر من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية أن تختار لاعب سبق وأن شارك في مونديال الأندية في البدايات ، أمثال فؤاد انور أو فهد الهريفي ليدخل بكأس العالم بدلاً من تحقيق أحلام البعض”. وفق “المرصد”.
كان الاجدر من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للاندية ان تختار لاعب سبق وان شارك في مونديال الاندية في البدايات امثال فؤاد انور او فهد الهريفي ليدخل بكأس العالم بدلاً من تحقيق احلام البعض
— مبارك الشهري (@Mubark_m9) December 22, 2018