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اخبار رياضية > إعلامي نصراوي ينتقد اختيار “سامي الجابر ” لتقديم كأس العالم للأندية!
23/12/2018   1:34 ص

إعلامي نصراوي ينتقد اختيار “سامي الجابر ” لتقديم كأس العالم للأندية!

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انتقد الناقد والإعلامي النصراوي مبارك الشهري اختيار الاعب الهلال السابق ” سامي الجابر ” لتقديم كأس العالم للأندية كممثل رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبيل انطلاق المباراة النهائية بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني.

وكتب الشهري عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً ” كان الاجدر من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية أن تختار لاعب سبق وأن شارك في مونديال الأندية في البدايات ، أمثال فؤاد انور أو فهد الهريفي ليدخل بكأس العالم بدلاً من تحقيق أحلام البعض”. وفق “المرصد”.

إعلامي نصراوي ينتقد اختيار “سامي الجابر ” لتقديم كأس العالم للأندية!

اخبار رياضية
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