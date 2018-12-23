رئيس النصر يواسي “النفيعي” ويرد بتعليق مثير على سؤاله: أين عدالة المنافسة؟!

واسى رئيس نادى النصر سعود آل سويلم، رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي على خسارته أمام الهلال، معلقا على سؤال طرحه الأخير على اتحاد كرة القدم مفاده: أين عدالة المنافسة؟
وكان النفيعي قد غرّد برسالة لاتحاد كرة القدم عقب خسارة الأهلي أمام الهلال باربعة أهداف مقابل ثلاثة قائلاً: “أين عدالة المنافسة؟ .. نعلم أننا لعبنا أمام منافس قوي، ونبارك له الفوز، ونعلم أننا خسرنا بأخطاء فردية، ولكن لم أجد في قانون كرة القدم ما يشفع للحكم في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي، وخصوصًا بعد أن شاهد الإعادة بتقنية VAR”. وفق “أخبار 24”.
وجاء رد رئيس نادي النصر على سؤال النفيعي بتغريدة يقول فيها: “أخي أبو نورة اعتقد لن تجد أحد يجيب على سؤالك البسيط، سؤال له سنين يطرح .. كان الله في العون”.
أخي أبو نورة اعتقد لن تجد أحد يجيب على سؤالك البسيط، سؤال له سنين يطرح .. كان الله في العون https://t.co/p9BP72W1oj
— سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 21, 2018