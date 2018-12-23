“المريسل” يكشف عن انتشار موضة جديدة بين الشباب السعودي .. وعدد من لاعبي النصر يروجون لها!

كشف الإعلامي “عبدالعزيز المريسل” عن انتشار موضة جديدة ظهرت بين العديد من الشباب، وهي لبس الطاقية مع الثوب دون الغترة والعقال.
وقال المريسل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مرفقاً معه عدة صور : “شكل موضة لبس الطاقية مع الثوب بدأت تنتشر أكثر عند الشباب لاعبين النصر عمر هوساوي و ابراهيم غالب و وليد عبدالله يروجون لها”. وفق “أخبار 24”.
شكل موضة لبس الطاقية مع الثوب بدأت تنتشر أكثر عند الشباب
لاعبين النصر عمر هوساوي و ابراهيم غالب و وليد عبدالله يروجون لها
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 22, 2018