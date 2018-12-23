نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “المريسل” يكشف عن انتشار موضة جديدة بين الشباب السعودي .. وعدد من لاعبي النصر يروجون لها!
23/12/2018   1:34 ص

“المريسل” يكشف عن انتشار موضة جديدة بين الشباب السعودي .. وعدد من لاعبي النصر يروجون لها!

+ = -
989

كشف الإعلامي “عبدالعزيز المريسل” عن انتشار موضة جديدة ظهرت بين العديد من الشباب، وهي لبس الطاقية مع الثوب دون الغترة والعقال.

وقال المريسل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مرفقاً معه عدة صور : “شكل موضة لبس الطاقية مع الثوب بدأت تنتشر أكثر عند الشباب لاعبين النصر عمر هوساوي و ابراهيم غالب و وليد عبدالله يروجون لها”. وفق “أخبار 24”.

“المريسل” يكشف عن انتشار موضة جديدة بين الشباب السعودي .. وعدد من لاعبي النصر يروجون لها!

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885018789.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.