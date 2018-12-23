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اخبار رياضية > الانضباط تُغرم رباعي الأهلي.. وثنائي النصر
23/12/2018   1:31 ص

الانضباط تُغرم رباعي الأهلي.. وثنائي النصر

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبات مالية على 4 لاعبين من صفوف النادي الأهلي، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من فريق النصر.

وألزمت لجنة الانضباط رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس، مهند عسيري، سعيد المولد، وألكسيس روانو، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل واحد منهم.

كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إبراهيم غالب، والمغربي نور الدين مرابط، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل واحد منهما. وفق “المواطن”.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، لعدم حضور رباعي النادي الأهلي وثنائي فريق النصر، للمقابلة الإعلامية السريعة “فلاش إنترفيو”، بعد مباراتي الراقي والشباب، والعالمي والاتحاد، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الانضباط تُغرم رباعي الأهلي.. وثنائي النصر

اخبار رياضية
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