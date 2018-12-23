“الانضباط” تغرّم الهلال ورئيسه ومدربه 85 ألف ريال.. وتعاقب الأهلي بـ100 ألف بسبب 23 قارورة ماء

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم، مساء اليوم السبت، عن معاقبة ناديي الأهلي والهلال ولاعب بنادي الاتفاق عقب الجولة الأخيرة لمسابقة الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين.
وألزمت اللجنة النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إثر قيام جمهور النادي أثناء الشوط الثاني من مباراته أمام الهلال برمي عدد (23) قارورة ماء على منطقة الفريق المنافس من أرض الملعب في الشوط الثاني.
وعاقبت نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 40 ألف ريال إثر قيام جماهيره برمي عدد (6) قوارير على منطقة الفريق المنافس من أرض الملعب وفقا لتقريري حكم ومراقب مباراته ضد الأهلي، فيما تسبب عدم ارتداء المدير الفني للهلال جورج خيسوس البطاقة التعريفية خلال المباراة ذاتها في تغريمه 20 ألف ريال غرامة. وفق “أخبار 24”.
وقرّرت اللجنة معاقبة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال لدخوله إلى أرض ملعب المباراة بعد نهايتها، في حين يُمنع ذلك في الملاعب التي تكون فيها المنصة الشرفية في نفس جهة غرف ملابس اللاعبين وفقا لتقرير مراقب المباراة.
وعاقبت اللجنة لاعب نادي الاتفاق حسن الحبيب بالإيقاف مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف ريال، بسبب الإفراط في استعمال القوة تجاه لاعب من الفريق المنافس ما أدى لطرده مباشرة.