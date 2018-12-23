فيديو.. ماذا قال الأطفال ببراءة عن الميزانية ومصطلحاتها

نشرت وزارة المالية مقطع فيديو يوثق ما إذا كان الأطفال يعرفون شيئا عن “الميزانية” وما يتعلق بها من تعبيرات ومصطلحات تُتداول على ألسنة المتخصصين والعامة.
وأوضح المقطع براءة الأطفال، خاصة الأصغر فيهم، حيث عبّروا بتلقائية عما تعنيه المصطلحات لهم، بمعانٍ بعيدة عن المعانى الصحيحة، بينما تميز قليل منهم في التعريف بمصطلحات مالية قد لا يعرفها الكبار.
هذا ما يعرفه مجموعة من الأطفال عن الميزانية.
ماذا تتوقعون أن يعرف أطفالكم عنها؟#ميزانية_السعودية_٢٠١٩#المالية_السعوديةpic.twitter.com/c3okDL8Yg2
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
وفق “أخبار 24”.