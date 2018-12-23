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أخبار محلية > فيديو.. ماذا قال الأطفال ببراءة عن الميزانية ومصطلحاتها
23/12/2018   1:26 ص

فيديو.. ماذا قال الأطفال ببراءة عن الميزانية ومصطلحاتها

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نشرت وزارة المالية مقطع فيديو يوثق ما إذا كان الأطفال يعرفون شيئا عن “الميزانية” وما يتعلق بها من تعبيرات ومصطلحات تُتداول على ألسنة المتخصصين والعامة.

وأوضح المقطع براءة الأطفال، خاصة الأصغر فيهم، حيث عبّروا بتلقائية عما تعنيه المصطلحات لهم، بمعانٍ بعيدة عن المعانى الصحيحة، بينما تميز قليل منهم في التعريف بمصطلحات مالية قد لا يعرفها الكبار.

 

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. ماذا قال الأطفال ببراءة عن الميزانية ومصطلحاتها

أخبار محلية
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