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أخبار محلية > بعد أن كانت الأيام مخصصة… “الجنادرية” تفتح أبوابها لجميع الزوار العائلات والشباب من الإثنين القادم
23/12/2018   1:25 ص

بعد أن كانت الأيام مخصصة… “الجنادرية” تفتح أبوابها لجميع الزوار العائلات والشباب من الإثنين القادم

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أعلنت إدارة مهرجان “الجنادرية” عن فتح أبواب المهرجان لجميع الزوار من العائلات والشباب، بدءاً من يوم الإثنين المُقبل 17 /4 /1440هـ، وذلك بعد أن كان هناك أيام مقررة للعائلات وأيام للأفراد.

وأكدت أن وزارة الحرس الوطني ممثلة بكافة اللجان العامة في المهرجان، سخّرت كل الجهود التنظيمية والأمنية وهيأت كافة الإمكانات في سبيل إسعاد زوار الجنادرية وإضفاء طابع التشويق والمتعة أثناء تجولهم في المقرات والأجنحة لمتابعة الفعاليات والأنشطة التي تقدَّم من أجلهم.

وأضافت أن أوقات الزيارة ستبدأ من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء جميع الأيام، ما عدا الجمعة، حيث ستكون من 2 حتى 12 مساء. وفق “أخبار 24”.

بعد أن كانت الأيام مخصصة… “الجنادرية” تفتح أبوابها لجميع الزوار العائلات والشباب من الإثنين القادم

أخبار محلية
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