“الدفاع المدني” يعثر على جـثة طفلة في وادي ثما ويرجح أنها للطفلة المفقودة

عثرت فرق الدفاع المدني في ينبع على جثمان طفلة في وادي ثما، ويرجح أنها للطفلة المفقودة في سيل وادي ثما بمركز تلعة نزا.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها اليوم (السبت) أنه جارٍ التحقق من هويتها بتواجد الجهات المعنية.
يُذكر أن الطفلة فُقدت في أول الشهر الجاري بعدما داهمت السيول سيارة والدها بالوادي، وعندما حاول العبور بسيارته ليفاجأ بسيول منقولة تداهمهم وتقلب السيارة. وفق “أخبار 24”.
وتمكنت فرق الدفاع المدني وقتها بمساعدة بعض المواطنين من إنقاذه هو واثنين من أبنائه وزوجته، التي تعرضت لكسر في يدها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وفقدان الطفلة.