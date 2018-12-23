أظهر مقطع فيديو متداول أطفالا يلهون ويتقافزون في سطح خيام بالقرب من المسجد الحرام، ما أثار استغراب وتساؤلات الناشطين حول كيفية وصولهم لهذا المكان المرتفع والخطير.
وبدا في الفيديو 3 أطفال يقومون بالجري واللعب على سطح عدد من الخيام موصولة مع بعضها، وملاصقة لإحدى البنايات المطلة على ساحات الحرم المكي.
وطالب الناشطون رئاسة شؤون الحرمين، والجهات المختصة الأخرى، بالوقوف على الأمر ومعرفة كيفية وصول الأطفال لهذا المكان الخطير، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر، حفاظاً على أرواح الأطفال.
وفق “أخبار 24”.