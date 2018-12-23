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أخبار محلية > أمر ملكي بترقية 255 عضواً في النيابة العامة
23/12/2018   1:23 ص

أمر ملكي بترقية 255 عضواً في النيابة العامة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت، أمرًا ملكيًا بترقية 255 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب إن الأمر الملكي يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة ومنسوبيه بما يحقق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي لتحقيق رسالته النيابية على الوجه الأكمل بما يخدم الوطن والمواطن.

ورفع خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة.

أمر ملكي بترقية 255 عضواً في النيابة العامة

أخبار محلية
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