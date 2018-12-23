فيديو.. مراحل التطور في تقديم خدمات الجوازات بين الماضي والحاضر

كشف مقطع نشرته الجوازات السعودية مراحل التطور في تقديم خدمات الجوازات والجنسية بين الماضي والحاضر، وهو ما ظهر في معرضها في مهرجان الجنادرية للتراث الوطني والثقافة.
وأوضح المقطع الفارق الكبير في تقديم الخدمات بين الطريقة القديمة التي كانت تتم ببطء شديد لطول الإجراءات ومحدودية الإمكانات، باستخدام “التابعية” وهي سيارة تابعة للمديرية العامة للجوازات والجنسية، وبين العصر الحديث، حيث التقنية وسرعة الإنجاز ودقته. وفق “أخبار 24”.
وأظهر المقطع السيارة “التابعية” وكُتب عليها: “المديرية العامة للجوازات والجنسية، في خدمة الجمهور الكريم تقدم قسم التصوير الفني لحفائظ النفوس، وجوازات السفر والاقامة للوافدين”، حيث كان الموظفون يطوفون بها على المدن والقرى والهجر.
تعرف على مراحل التطور في تقديم الخدمات بين الماضي والحاضر في معرض #الجوازات_السعوديةفي مهرجان #الجنادرية_33 @AlJanadriaFest @AljawazatKSA@AhwalKSA#الجنادرية_وفاء_وولاءpic.twitter.com/DYtxuf4akQ
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨