خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء ومواساة من أمراء ورؤساء دول في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات عزاء ومواساة من عدد من قادة ورؤساء الدول؛ في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز.
وبعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت برقية عزاء لخادم الحرمين، أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين برقيات عزاء مماثلة في الفقيد، من كل من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي. وفق “أخبار 24”.
وتلقى برقية عزاء من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.