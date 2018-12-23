فيديو نادر للأمير طلال بن عبدالعزيز وهو يقدم أوراق اعتماده سفيرا للمملكة لدى فرنسا

نشرت وزارة الخارجية مقطع فيديو نادرا للأمير طلال بن عبدالعزيز خلال فترة عمله في السلك الدبلوماسي، حيث شغل منصب سفير المملكة لدى الجمهورية الفرنسية عام 1954.
ويظهر المقطع الأمير طلال بن عبدالعزيز أثناء وصوله إلى قصر الإليزيه ليقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة، للرئيس الفرنسي رينية كوتي.
يُذكر أن الأمير طلال بن عبدالعزيز بدأ حياته العملية عام 1372هـ، عندما عُين وزيرًا للمواصلات، ليكون أول وزيرٍ لها، وظل يتولى شئونها حتى عام 1374هـ عندما عُين نائبًا لوزير المالية، وفي عام 1380هـ عُين وزيرًا للمالية، وفي عام 1954 هـ ترك الوزارة وعُين سفيرًا للمملكة لدى فرنسا.وفق “أخبار 24”.
#شخصيات_دبلوماسية | نستذكر خدمة الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله في السلك الدبلوماسي، حيث شغل منصب سفير جلالة الملك لدى الجمهورية الفرنسية عام 1954pic.twitter.com/ytjlpe2Qf4
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨