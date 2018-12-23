نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الطالب قائد حافلة طلاب “الهجرة” يكشف سبب الحادث الذي أسفر عن وفاتين و6 إصابات
23/12/2018   1:21 ص

الطالب قائد حافلة طلاب “الهجرة” يكشف سبب الحادث الذي أسفر عن وفاتين و6 إصابات

+ = -
755

روى الطالب عبدالله الجهني قائد الحافلة التي تعرضت لحادث انقلاب صباح الخميس الماضي تفاصيل ما حدث، كاشفا عن سبب الحادث الذي وقع قرب مخطط الهجرة بمنطقة المدينة المنورة وأسفر عن وفيات وإصابات.

وأوضح الجهني أن الحافلة تعرضت للحادثة بسبب سيارة عاكسة للطريق، فوجئ بها في وجهه عند أحد المداخل، وأنه توقع أن تستدير السيارة الأخرى، إلا أن قائدها واصل السير مباشرة مخالفا اتجاه السير، فحاول تلافيه، إلا أنه لم ينجح، ما نتج عنها حالتا وفاة و6 إصابات.

وأضاف، وفقًا لـ”عكاظ”، أنه كان برفقة 9 من زملائه، وأن إصابته تمثلت في كدمات ورضوض وإصابة في عظمة الحوض، وقد زار مدير تعليم المدينة المنورة، ناصر العبدالكريم، الطالب الجهني وزملاءه المنومين في المستشفى، مطمئنا على أوضاعهم الصحية.

الطالب قائد حافلة طلاب “الهجرة” يكشف سبب الحادث الذي أسفر عن وفاتين و6 إصابات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885018745.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.