الطالب قائد حافلة طلاب “الهجرة” يكشف سبب الحادث الذي أسفر عن وفاتين و6 إصابات

روى الطالب عبدالله الجهني قائد الحافلة التي تعرضت لحادث انقلاب صباح الخميس الماضي تفاصيل ما حدث، كاشفا عن سبب الحادث الذي وقع قرب مخطط الهجرة بمنطقة المدينة المنورة وأسفر عن وفيات وإصابات.
وأوضح الجهني أن الحافلة تعرضت للحادثة بسبب سيارة عاكسة للطريق، فوجئ بها في وجهه عند أحد المداخل، وأنه توقع أن تستدير السيارة الأخرى، إلا أن قائدها واصل السير مباشرة مخالفا اتجاه السير، فحاول تلافيه، إلا أنه لم ينجح، ما نتج عنها حالتا وفاة و6 إصابات.
وأضاف، وفقًا لـ”عكاظ”، أنه كان برفقة 9 من زملائه، وأن إصابته تمثلت في كدمات ورضوض وإصابة في عظمة الحوض، وقد زار مدير تعليم المدينة المنورة، ناصر العبدالكريم، الطالب الجهني وزملاءه المنومين في المستشفى، مطمئنا على أوضاعهم الصحية.