التقى رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل -أمس الجمعة- بأسرة المشجع الأهلاوي محيي الدين باز الذي توفي عقب مباراة الأهلي والشباب السبت الماضي بجدة.
وأظهرت صور متداولة الأمير محمد بن فيصل مع أسرة المشجع الراحل قبل بدء مباراة الهلال والأهلي على ملعب جامعة الملك سعود، حيث كانت إدارة نادي الهلال قد خصصت دخل فريقها من المباراة لأسرة المشجع.
وكان رئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي عبر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن شكره لإدارة نادي الهلال، مبيناً أن مبادرتهم بتخصيصهم دخلهم من المباراة لأسرة المشجع أمر غير مستغرب.
وكان المشجع الأهلاوي تعرض للإغماء أثناء حضوره مباراة الأهلي والشباب يوم السبت الماضي، حيث تم نقله على وجه السرعة لأحد مستشفيات مدينة جدة، غير أنه توفي هناك.
وفق “أخبار 24”.