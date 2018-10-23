أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، مبادرة “مكة … بلا مخلفات بناء” والتي تستهدف رفع مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر إلى المرمى العام، ونقل الصبّات الخرسانية المتروكة في الشوارع وردم الحفر والمستنقعات والاهتمام بأحياء وشوارع وطرقات مكة المكرمة.
وتأتي المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، ضمن مبادرات الأمانة الرامية إلى تحسين المشهد الحضري لتشمل: نطاق الأحياء الواقعة ضمن حدود جميع البلديات الفرعية بمكة، بالإضافة إلى حدود المشاعر المقدسة “منى”، و”مزدلفة” و”عرفات”.
كما تندرج مبادرة “مكة … بلا مخلفات بناء” ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة مؤخرًا تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”.
وفق “أخبار 24”.