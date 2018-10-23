التقطت كاميرات المتوافدين على مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم (الثلاثاء)، توقف ولي العهد أمام حشد من الحاضرين لالتقاط الصور التذكارية معهم.
وبدا ولي العهد وهو يتوقف أمام الحاضرين الذين تحلقوا حوله ليسمح لهم بالتقاط “السيلفي” وسط ابتسامة وترحيب.
فيما ظهر أحد الحضور في لقطة أخرى عاجزا عن التقاط الصورة، ليأخذ ولي العهد الجوال ويساعده في التقاط الصورة التي تجمعهما، وسط ضحك المتحلقين حولهما.
يُذكر أن ولي العهد حضر مؤتمر مبادرة الاستثمار واستمع إلى بعض الفقرات وتجول في المعرض المصاحب مطلعا على عدد من المشاريع والمبادرات.
وفق “أخبار 24”.