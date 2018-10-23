وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي بدأت أعماله صباح اليوم (الثلاثاء) بحضور عدد من الزعماء وكبار خبراء الاقتصاد والمستثمرين.
وتجول ولي العهد – برفقة ملك الأردن عبدالله بن الحسين والأمير الوليد بن طلال – في المعرض المصاحب للمبادرة، حيث اطلع على بعض المشاريع والمبادرات المعروضة.
وسيستمر المؤتمر في الانعقاد حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، وسيتضمن عشرات الجلسات والحوارات المفتوحة وورش العمل.
وكانت عدد من الجهات الحكومية وكبريات الشركات قد وقعت صباح اليوم اتفاقيات بمليارات الدولارات مع شركات عالمية انتهزت فرصة المؤتمر للفوز بمشاريع عملاقة في المملكة.
ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في المعرض المصاحب لـ “منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار” بجانب الملك عبدالله الثاني و الأمير الوليد بن طلال pic.twitter.com/TiqOjRuqkX
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
وفق “أخبار 24”.