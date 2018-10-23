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أخبار محلية > بالأسماء.. “أمن الدولة” و”استهداف تمويل الإرهاب” يفرضان جزاءات على إيرانيين وأفراد من طالبان
23/10/2018   7:08 م

بالأسماء.. “أمن الدولة” و”استهداف تمويل الإرهاب” يفرضان جزاءات على إيرانيين وأفراد من طالبان

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فرضت رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، اليوم الثلاثاء، جزاءات على 13 شخصًا وكيانًا مرتبطًا بطالبان ومقدمي تسهيلات إيرانيين، وذلك بعد تصنيفهم ضمن جهودٍ مشتركة من المملكة والولايات المتحدة والبحرين والإمارات والكويت وعُمان وقطر.

واشتملت القائمة الأولى لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين على التالية أسماؤهم: “محمد إبراهيم أوحدي”، “إسماعيل رضوي”، “عبدالله صمد فاروقي”، “محمد داود مزامل”، “عبدالرحيم منان”، “محمد نعيم باريش”، “عبدالعزيز شاه زماني”، “صدر إبراهيم” و”حافظ عبدالمجيد”.

فيما جاءت القائمة الثانية لأسماء تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية: “قاسم سليماني”، “حامد عبداللاهي”، “عبدالرضا شهلاي” و”الحرس الثوري الإيراني”. وفق “أخبار 24”.

ويتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة لها ويُحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.

بالأسماء.. “أمن الدولة” و”استهداف تمويل الإرهاب” يفرضان جزاءات على إيرانيين وأفراد من طالبان

أخبار محلية
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