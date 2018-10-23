وزير الاتصالات عن تخفيض أسعار الرخص والمكالمات: نراقب الأسعار ونضمن عدم وجود تصرفات احتكارية

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، إن سوق الاتصالات السعودي صحي ومفتوح وواعد بالفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أنه قد حاز على المرتبة 12 عالميًا.
وبسؤاله عن مراجعة أسعار الرخص والمكالمات وتخفيضها، أكد السواحه أن أي تدخل من قبل الحكومة في الأسعار يدفع المستثمرين للخروج من السوق، مضيفاً أن الوزارة تراقب الأسعار وتضمن عدم وجود تصرفات احتكارية.
وتابع، في تصريح لـ”أرقام” على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تجري فعالياته في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بأن هناك خمسة مشغلين بسوق الاتصالات وأكثر من 25 باقة، تتباين أسعارها تطبيقًا لمبدأ السوق المفتوح والذي يمنح الخيارات للعميل.
وأبان أن دور الوزارة يتمحور في كونها منظما ومشرعا لسوق الاتصالات بالمملكة، والذي يرتكز على ثلاثة أدوار، هي رعاية العميل، والاعتناء بالمستثمرين، وخلق سوق واعدٍ بالاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستمر فعالياتها حتى الخميس ستشهد الإعلان عن صفقات تاريخية بمليارات الدولارات.