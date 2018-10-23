في المعرض السعودي للبناء.. “مرآة ذكية” تمكنك من التحكم في كل شيء داخل منزلك

عرضت إحدى الشركات المشاركة في معرض البناء السعودي المقام حالياً بالرياض، أحدث تقنيات المنازل الذكية وهي “المرآة الذكية”، التي تتيح لك التحكم في الغرف والأبواب والإنارة والأجهزة الكهربائية داخل منزلك.
وعن آلية عمل المرآة، أوضح المهندس جميل المانع المختص في الأنظمة الأمنية والذكية لـ”أخبار 24″، أنه بالضغط على زر “الإنارة” مثلاً في المرآة، فستظهر مفاتيح لكافة المصابيح في المنزل، ومن ثم تختار المصباح الذي تريد إيقافه أو تشغيله وتحديد نوع ودرجة الإضاءة التي تريدها.
وذكر أنه من خلال المرايا الذكية يمكن التحكم بجميع الأجهزة داخل المنزل، من أجهزة كهربائية وأبواب وستائر، كما تستخدم من أجل تسخين المياه ذاتياً في دورات المياه.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المرآة كشاشة لتحميل كافة البرامج والتطبيقات التي تعمل بنظام “الأندرويد”.
وانطلق في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات أمس الإثنين معرض البناء السعودي 2018 ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث يشهد المعرض مشاركة 512 شركة متخصصة، وذلك برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية.