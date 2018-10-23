“الوزراء” يستبعد 4 أنشطة خدمية من قائمة الخدمات المستثناة من الاستثمار الأجنبي

أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء قراراً بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وقضت التعديلات الجديدة باستبعاد 4 أنشطة خدمية من قائمة الخدمات الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
وتضمنت الخدمات المستبعدة من قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي: خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
وعلى صعيد مختلف، ثمَّن المجلس الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل خادم الحرمين الشريفين إثر الأحداث المؤسفة التي أودت بحياة المواطن جمال خاشقجي، والقاضية بضرورة استجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصرين. وفق “أخبار 24”.
كما وافق مجلس الوزراء على استفادة البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، على أن تنسق وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي.