إدارة مجلس غرفة #الخرج يعقد رابع اجتماعاته

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج يوم الإثنين 13/02/1440هـ الموافق 22/11/2018م اجتماعه الرابع للدورة الحالية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عماش بن الدفين السبيعي وأعضاء المجلس المهندس عبدالعزيز بن ربيع الخواجي والأستاذ خالد بن عايض الجعيدي والأستاذ عبدالعزيز بن قطين العتيبي والأستاذ مشعل بن صالح الجعيدي والأستاذة هيا بنت محمد الجبرين والأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج ومساعدي الأمين الأستاذ خالد بن عبدالرحمن آل عويدان والأستاذ إبراهيم بن خليل العتيبي .
رحب سعادة الرئيس عماش السبيعي بجميع الأعضاء وقدم لهم الشكر والتقدير على تلبيه الدعوة بعد ذلك تم الإطلاع ومناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .
وقد ناقش في الإجتماع العديد من المحاور من أهمها ، دعوة رئيس مجلس الإدارة جميع المنتسبين من رجال وسيدات الأعمال بالمشاركة بمجالس الأعمال الأجنبية المشتركة كما وجه الأمانة العامة بتأسيس قنوات تواصل وكما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة التقرير المرفوع من قبل الأمين العام “العماج” خلال عقده اجتماعات مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وأخذ الموافقة في المشاركة بمهرجان التراث الوطني “الجنادرية” لهذا العام ودعوة محافظ الخرج الجهات المختصة ورجال وسيدات المال والأعمال بدعم المهرجان .
في نهاية الإجتماع وجه رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج بدعم مبلغ 100ألف ريال مساهمة لمهرجان التراث الوطني”الجنادرية” الثالث والثلاثون .