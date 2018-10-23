الماضي يستقبل مدير شعبة مرور الخرج الجديد بمكتبه بديوان المحافظة

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٢/١٤هـ مدير شعبة مرور الخرج الجديد العقيد/ علي بن مهذل القحطاني.. وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لشعبة مرور الخرج خلفاً للمقدم بدر الخليوي ، الذي انتقل عمله لمرور الرياض.
وقد هنأ سعادة المحافظ العقيد/ القحطاني، على هذه الثقة وحثه على بذل الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، وأكد على أهمية دور رجال المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات المرورية ضد المتهورين والمخالفين.
وبعد ذلك قدم العقيد القحطاني شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن .