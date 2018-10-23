لاعب الاتحاد يتعرض لحادث مروري

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تعرض لاعب نادي الاتحاد جابر عيسى، مساء الأثنين، إلى حادث مروري مروع.
ونشر اللاعب صورة مروعة لسيارته المتهشمة، معلقًا : ” انكتب لي عمر جديد الحمد لله ” ، في إشارة إلى أنه لم يصبه مكروه.
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