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اخبار رياضية > لاعب الاتحاد يتعرض لحادث مروري
23/10/2018   4:23 م

لاعب الاتحاد يتعرض لحادث مروري

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تعرض لاعب نادي الاتحاد جابر عيسى، مساء الأثنين، إلى حادث مروري مروع.

ونشر اللاعب صورة مروعة لسيارته المتهشمة، معلقًا : ” انكتب لي عمر جديد الحمد لله ” ، في إشارة إلى أنه لم يصبه مكروه.

جابر عيسى

لاعب الاتحاد يتعرض لحادث مروري

اخبار رياضية
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