النصر يدرس استبعاد جونز من كأس زايد

استأنف فريق النصر تحضيراته يوم أمس استعداداً لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل في المجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة الأوروغواياني دانيال كارينيو اللاعبين إجازة أول من أمس «الأحد».
ويستعد الفريق النصراوي للقاء الفيحاء في المجمعة يوم الجمعة المقبل، وذلك في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتصدر النصر الدوري بالعلامة الكاملة حيث فاز الفريق في المباريات الست الأولى ويمتلك الفريق النصراوي الأفضلية حيث يعتبر هجومه ودفاعاته الأقوى في دوري المحترفين.
والتحق بتدريبات النصر يوم أمس المحترف النيجيري أحمد موسى، الذي تأخر وصوله منذ الأسبوع الماضي بسبب ظروف والدته الصحية كما أبدى المدافع البيروفي كريستيان راموس جاهزية كبيرة رغم انضمامه للتدريبات يوم أمس قادماً من بيرو. ويعاني راموس من صعوبة التنقلات بسبب بعد المسافة بالإضافة إلى عدم وجود رحلات مباشرة بين بيرو والسعودية، ومن المرجح أن يقود النيجري موسى بجانب المغربي عبد الرازق حمد الله هجوم النصر في لقاء الفيحاء.
من جانبه، دخل لاعب الوسط عبد العزيز الجبرين التدريبات الجماعية بعد تجاوزه للإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني أيام الفيفا، ولم يلعب بسببها لقاء الباطن يوم الجمعة الماضي، الذي فاز به النصر بهدفين نظيفين. وتمثل عودة الجبرين والنيجيري أحمد موسى إضافة كبيرة لحسابات المدرب الأوروغواياني دانيال كارينيو الذي يعتمد بشكل كبير على الثنائي بشكل أساسي.
وفي شان آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المدرب كارينيو يفكر في استبعاد الحارس الأسترالي براد جونز من حساباته في كأس زايد للأندية الأبطال، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا بديلاً عن المغربي محمد فوزير الذي انتقل لنادي اتحاد طنجة المغربي بالإعارة.
ويرغب مدرب النصر كذلك بإضافة المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله لحساباته في كأس زايد للأندية الأبطال ولكن ذلك سوف يكون على حساب أحد اللاعبين الأجانب الخمسة المسجلين في كشوفات الفريق للبطولة.