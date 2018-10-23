إحالة قضية «عبدالغني- معاذ» للنيابة العامة

تواصل شرطة جدة تحقیقاتھا في قضیة اللاعبین حسین عبدالغني وحسن معاذ، بعد المشاجرة الدامیة التي وقعت بینھما في الممر المؤدي إلى غرف اللاعبین، عقب نھایة مباراة الاتحاد وأحد یوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمیر محمد بن سلمان للمحترفین.
فقد استمعت الشرطة أمس لمزید من الشھود، وبعض الذین تصادف وجودھم في مكان المشاجرة.
وكانت النیابة استمعت أمس الأول إلى شھادة اللاعبین عبدالرحمن الغامدي، وخالد السمیري.
وتستعد الشرطة لإحالة القضیة للنیابة العامة، تمھیدا لتحویلھا إلى القضاء والبدء في نظر القضیة.
وعلى الصعید الریاضي، تقدمت إدارة نادي الاتحاد باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط بإیقاف حسن معاذ سنتین وتغریمھ 100 ألف ریال، وذلك أمام لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، خاصة بعد الجدل القانوني الذي أثارتھ العقوبة «المغلظة» التي فرضتھا لجنة الانضباط على اللاعب.