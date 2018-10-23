بالفيديو .. الأخضر الشاب يتجاوز الصين ويقترب من ربع نهائي الآسيوية

وضع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، قدماً في الدور الثاني بعد تغلبه اليوم الثلاثاء على نظيره الصيني بنتيجة 0/1، في منافسات نهائيات بطولة أمم آسيا تحت 19 عامًا، وذلك في لقاء جمع الفريقين على ملعب باتريوت كاندرابهاجا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في البطولة التي تقام من 18 أكتوبر الجاري حتى 4 من نوفمبر المقبل.
ولم يشهد الشوط الأول من المباراة أي محاولات تذكر حيث تبادل الفريقان الهجمات دون أي خطورة، مع العديد من اللعبات العشوائية إلى أن انتهى الشوط بالتعادل السلبي.
مع بداية الشوط الثاني ضغط المنتخب السعودي على المرمى الصيني واستطاع تهديده في أكثر من هجمة إلى أن استطاع عبدالمحسن القحطاني ترجمة إحدى الفرص إلى هدف في الدقيقة 81، لتنتهب المباراة بفوز المنتخب السعودي 1-0 ويقترب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عقب تصدره مجموعته.
ويواجه الأخضر نظيره المنتخب الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، يوم الجمعة المقبل.
وعلى ذات الصعيد، يتواجه في وقت لاحق اليوم، ضمن مباريات المجموعة، المنتخب الماليزي ونظيره الطاجيكستاني.