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أخبار محلية > 6 اشتراطات يجب توافرها في لائحة الدعوى عند رفعها للقضاء
23/10/2018   4:18 م

6 اشتراطات يجب توافرها في لائحة الدعوى عند رفعها للقضاء

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أوضحت مصادر أن لائحة الدعوى المقدمة للمحاكم بعد التحقيق مع المتهمين، يجب أن تشتمل على 6 اشتراطات، فيما يضمن النظام حق المتهم الموقوف في حفظ كرامته الإنسانية، وفي حال كانت الموقوفة امرأة يجب احترام خصوصيتها.

وأشارت المصادر -وفقاً لـ”الوطن”- إلى أنه من ضمن الاشتراطات التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى، أن تحتوي اللائحة كامل بيانات المتهم، اسمه ولقبه وجنسيته وعمره ومكان إقامته ومهنته ورقم هويته، بجانب كامل بيانات المدعي بالحق الخاص إن وجد.

وتتضمن الاشتراطات كذلك، بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم وتحديد أركانها، وتوضيح الظروف المرتبطة بها، والنصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حداً أو تعزيراً، ولا بد من ذكر الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بالإضافة إلى أسماء الشهود إن وجدوا، واسم وكيل النيابة العامة وتوقيعه.

كما يجب أن تشتمل اللائحة على أسماء الشهود إن وجدوا، وكذلك اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه، ولا بد أن تبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.

6 اشتراطات يجب توافرها في لائحة الدعوى عند رفعها للقضاء

أخبار محلية
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