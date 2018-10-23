الأرصاد تطلق تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم في عدة مناطق قد تصحب بزخات من البرد

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متقدمة، لتوقعات بتقلبات جوية اليوم الثلاثاء، وهطول أمطار رعدية في مناطق المدينة المنورة وجازان وعسير، تبدأ اعتبارا من الساعة 12 من ظهر اليوم.
حيث حذرت الأرصاد من هطول أمطار رعدية محتملة اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في المدينة المنورة في كل من “اليتمة، الأكحل، والسويرقية” والأجزاء المجاورة لها.
وفي منطقة جازان حذرت الأرصاد من احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح المثيرة للأتربة، وذلك في كل من “الحوية والعارضة وهروب والداير” والأجزاء المجاورة لها.
كما تضمنت التنبيهات التي أطلقتها الأرصاد تحذيرات من هطول أمطار رعدية بين متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول، وذلك في كل من “تنومة وبلسمر وسبت والعلايا والمجاردة ومحايل” والأجزاء المجاورة.