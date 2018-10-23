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أخبار محلية > بالصور.. كهوف ومغارات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة ونقوش عمرها 3 آلاف سنة
23/10/2018   4:16 م

بالصور.. كهوف ومغارات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة ونقوش عمرها 3 آلاف سنة

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يمثل جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة في الباحة معلماً سياحياً مهما، وذلك لما يحتويه من كهوف ومغارات بتشكيلات جيولوجية فريدة من نوعها بجانب النقوش الثمودية الموجودة على صخوره والتي يصل عمرها إلى أكثر من 3 آلاف سنة.

إذ إن ما نتج على مر العصور من أشكال فريدة في نوعها، بالإضافة إلى الكهوف والنقوش الثمودية تدل على أن هذه الكهوف كانت سكناً للإنسان القديم.

وبحسب الإعلامي والباحث التاريخي ناصر الشدوي، إن هذه الكهوف والمغارات تشكلت على مر ملايين السنين، وأنتجت أشكالاً مدهشة بعضها على هيئة طيور أو حيوانات وبعضها بيضاوي أو مستطيل الشكل، لذلك فإن منطقة جبل شدا الأسفل تجتذب العديد من الزوار والسياح.

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

كهوف ومفازات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. كهوف ومغارات جبل الشدا الأسفل الأثرية بالباحة ونقوش عمرها 3 آلاف سنة

أخبار محلية
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