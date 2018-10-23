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أخبار محلية > “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع “توتال” الفرنسية لإنشاء شبكة محطات وقود
23/10/2018   4:15 م

“أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع “توتال” الفرنسية لإنشاء شبكة محطات وقود

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وقعت شركة “أرامكو” السعودية صباح اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مذكرة تفاهم لإمكانية إنشاء شبكة محطات الوقود للتجزئة مع شركة توتال الفرنسية.

وأعلنت أرامكو توقيع 15 مذكرة تفاهم وتعاون تجاري بقيمة 34 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، مع عدد من الشركات العالمية العملاقة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة.

ويقام خلال الفترة (23- 25) أكتوبر الجاري مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المعروف بدافوس الصحراء، في مدينة الرياض، بحضور رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء شركات إقليمية ودولية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”توتال” اليوم خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إن الشركة بصدد الإعلان عن شبكة تجزئة في السعودية مع “أرامكو”.

وكانت “توتال” أكدت في وقت سابق أنها مهتمة بسوق محطات البنزين في السعودية، وأنها وقعت مذكرة تفاهم مع “أرامكو” لدراسة الخيارات.

“أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع “توتال” الفرنسية لإنشاء شبكة محطات وقود

أخبار محلية
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