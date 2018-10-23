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أخبار محلية > الرميان: نستهدف جلب الشركات العالمية للمملكة.. وزيادة أصول الصندوق إلى 2 تريليون ريال في 2020
23/10/2018   4:13 م

الرميان: نستهدف جلب الشركات العالمية للمملكة.. وزيادة أصول الصندوق إلى 2 تريليون ريال في 2020

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قال مدير عام صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن الصندوق يريد تحقيق صناعة محلية قوية مثل السياحة والترفيه، ويستهدف أن تصل حجم أصوله إلى تريليوني ريال في عام 2020.

وأضاف الرميان في كلمته خلال الجلسة الأولى لمبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على منهجية أعمال تركز على العوائد والإيرادات التي سيحققها. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الصندوق استثمر في 50 أو 60 شركة عبر صندوق “رؤية سوفت بنك” وأنه سيجلب معظم تلك الشركات إلى المملكة بهدف خلق وظائف وقيمة مضافة للاقتصاد.

وكشف أن 90% من الأصول الاستثمارية للصندوق تم تخصيصها للاستثمارات المحلية و10% للاستثمارات الدولية، مشيراً إلى أن المستهدف رفع استثمارات الصندوق الدولية لتصل إلى 50% من أصوله في 2030.

ونوه الرميان بأن مبادرة مستقبل الاستثمار والتي بدأت اليوم سيخرج منها برامج فرعية وجدول عمل على مدار العام مع كبار المسؤولين والمستثمرين في العالم‎.

الرميان: نستهدف جلب الشركات العالمية للمملكة.. وزيادة أصول الصندوق إلى 2 تريليون ريال في 2020

أخبار محلية
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