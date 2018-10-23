نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العدل” تطلق خدمة إصدار الوكالات وتوثيقها إلكترونياً.. تعرف على آلية عملها
23/10/2018   4:11 م

“العدل” تطلق خدمة إصدار الوكالات وتوثيقها إلكترونياً.. تعرف على آلية عملها

+ = -
391

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة وتوثيقها إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل www.moj.sa، وبدء مرحلة جديدة في التحول الرقمي لقطاع الوكالات والتوثيق.

وأمر وزير العدل بإطلاق الخدمة في 10 ربيع الأول 1440 تحت شعار “الورق من الماضي.. والوكالات رقمية”، وهي تتيح للمستفيدين إصدار وتوثيق الوكالات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، ومن ثم إرسال الوكالة إلى المستفيد عبر الرقم المسجل في “أبشر”.

وتهدف خدمة إصدار الوكالات وتوثيقها إلكترونياً إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها على المستفيدين، وتعزيز الخدمات والمبادرات الرقمية التي دشنتها وزارة العدل، بجانب الاستغناء عن الورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل.

وزارة العدل

“العدل” تطلق خدمة إصدار الوكالات وتوثيقها إلكترونياً.. تعرف على آلية عملها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885008525.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.