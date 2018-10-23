“العدل” تطلق خدمة إصدار الوكالات وتوثيقها إلكترونياً.. تعرف على آلية عملها

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة وتوثيقها إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل www.moj.sa، وبدء مرحلة جديدة في التحول الرقمي لقطاع الوكالات والتوثيق.
وأمر وزير العدل بإطلاق الخدمة في 10 ربيع الأول 1440 تحت شعار “الورق من الماضي.. والوكالات رقمية”، وهي تتيح للمستفيدين إصدار وتوثيق الوكالات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، ومن ثم إرسال الوكالة إلى المستفيد عبر الرقم المسجل في “أبشر”.
وتهدف خدمة إصدار الوكالات وتوثيقها إلكترونياً إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها على المستفيدين، وتعزيز الخدمات والمبادرات الرقمية التي دشنتها وزارة العدل، بجانب الاستغناء عن الورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل.