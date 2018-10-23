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أخبار محلية > مبادرة “مستقبل الاستثمار”.. توقيع مذكرة لتنفيذ جسر بري يربط موانئ البحر الأحمر والخليج عبر سكة حديدية
23/10/2018   4:09 م

مبادرة “مستقبل الاستثمار”.. توقيع مذكرة لتنفيذ جسر بري يربط موانئ البحر الأحمر والخليج عبر سكة حديدية

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وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام حاليا في الرياض، مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الصيني السيد/ يوان لي رئيس مجلس إدارة شركة “CCECC” الصينية.

وانطلق صباح اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، حيث يستمر حتى الخميس 25 أكتوبر 2018، وذلك بحضور 120 متحدثاً يمثلون 140 مؤسسة مختلفة.

مبادرة “مستقبل الاستثمار”.. توقيع مذكرة لتنفيذ جسر بري يربط موانئ البحر الأحمر والخليج عبر سكة حديدية

أخبار محلية
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