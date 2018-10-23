“أرامكو” توقع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل لنحو 34 مليار دولار

وقعت شركة “أرامكو السعودية” على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 15 مذكرة تفاهم تعاونية واستراتيجية، بلغ إجماليها نحو 34 مليار دولار.
وأوضحت “أرمكو” أن المذكرات وقعت مع 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تتوزع في 3 قارات، وتهدف لتحقيق التنوع الاقتصادي والنهوض ببيئة الاستثمار المحلي، ودعم الفرص الوظيفية.
وأضافت الشركة، أن بعض الاتفاقيات الموقعة تسهم في تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، وزيادة حجم السلع والخدمات المنتجة محلياً لتصل إلى 70% بحلول عام 2021.
وتشمل مذكرات التفاهم التي وقعتها “أرامكو”:
1. مذكرة تفاهم وتطوير مشتركة مع شركة توتال الفرنسية لبدء التصاميم الهندسية من المرحلة الثانية لمصفاة ساتورب.
2. مذكرة تفاهم لإمكانية إنشاء شبكة محطات الوقود للتجزئة مع شركة توتال الفرنسية.
3. مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة لإمكانية استثمار هيونداي في مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير.
4.مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك الأمريكية.
5. مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير.
6. مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون الأمريكية.
7. مذكرة تفاهم مع مركز إمدادات حقول النفط.
8. مذكرة تفاهم مع شركة فليكس ستيل للاستثمار في منشأة الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقوّاة.
9. مذكرة تفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية للاستثمار في مجال هندسة وإنشاءات وتركيب المناطق المغمورة.
10. مذكرة تفاهم لتوطين هندسة الحديد مع شركة سي آي إتش تشانجون المتخصصة في الحديد.
11. مذكرة تفاهم مع شركة قوم برو للاستثمار في منشأة كيميائيات الحفر.
12. مذكرة تفاهم مع كلٍ من شركة أكوا باور السعودية وشركة أيربرودكت الأمريكية بخصوص مشروع التغويز والطاقة الكهربائية في جازان.
13. مذكرة تفاهم مع شركة سوميتومو اليابانية بخصوص احتمالية الاستثمار لتطوير مصفاة بترورابغ.
14. مذكرة تفاهم مع شركة نورينكو الصينية بخصوص احتمالية الاستثمارات المشتركة.
15. مذكرة تفاهم لاستثمار مشترك مع شركة إن أو في الأمريكية لتصنيع وإصلاح منصات الحفر البري ومعداتها في المملكة.