شاهد.. السيارة الكهربائية “لوسيد موتورز” تظهر لأول مرة في المملكة في مؤتمر “مستقبل الاستثمار”

شهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ اليوم ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، ظهور سيارة “لوسيد موتورز” الكهربائية، والتي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً بأكثر من مليار دولار.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة في مقابلة مع “أرقام” على هامش المؤتمر إن شركته ستوجه المليار دولار التي استثمرها الصندوق بالشركة في تمويل تسريع إنتاج السيارة، بالإضافة إلى إطلاق شركة “لوسيد إير” في 2020م.
وحول خطط الشركة لطرح السيارة في الأسواق السعودية، أكد ديريك جنكينز نائب الرئيس للتصميم بالشركة أن هناك فرصة كبيرة لطرح سيارة “لوسيد موتورز” في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط نظراً للمناخ الذي يتناسب مع السيارات الكهربائية في إقامة البنية التحتية للشحن.
ووقع صندوق الاستثمارات العامة قبل أكثر من شهر اتفاقية بقيمة أكثر من مليار دولار مع شركة “لوسيد موتورز” المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، وقام الأطراف بإبرام اتفاقيات ملزمة لتنفيذ الصفقة شرط الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية وإكمال الشروط اللازمة لإتمام الصفقة.