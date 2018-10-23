مصادر: استحداث منصب مدير تنفيذي لهيئة الرياضة وهذه أبرز صلاحياته

كشفت مصادر عن صدور موافقة على استحداث منصب مدير تنفيذي للهيئة العامة للرياضة، يتولى المهام التنفيذية للهيئة.
وأوضحت المصادر -وفقاً لصحيفة “مكة”- أن المدير التنفيذي سيعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة وستحدد صلاحياته وأعماله بحسب الهيكلة التنظيمية الخاصة بالهيئة.
وذكرت أن أبرز صلاحيات المدير التنفيذي الجديد ستكون: اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والرفع بها إلى المجلس، اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ورفعه إلى المجلس.
كما سيتولى الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي تمهيداً لعرضها على المجلس، والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وعرضها على المجلس.