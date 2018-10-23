مصادر تكشف عن هوية الجـثتين اللتين عُثر عليهما في “فريزر” مستشفى بالمدينة المنورة

ذكرت مصادر أن التحقيق في قضية الجـثتين اللتين عُثر عليهما داخل “فريزر” لحفظ الأطعمة في مستشفى خاص بالمدينة المنورة، كشف عن هوية الجـثتين، لافتة إلى أنهما تعودان لطفلين وافدين مجهولي الهوية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجـثتين المحفوظتين في الثلاجة تعود إحداهما لطفل حديث الولادة، والأخرى لجنين يقدر عمره بخمسة أشهر، بحسب إفادات مسؤولي المستشفى لجهات التحقيق.
وكانت اللجان التفتيشية في صحة المدينة قد عثرت على الجـثتين أثناء جولة تفتيشية معتادة في المستشفى الخاص، وعلمت في حينها أن الجـثتين تم الاحتفاظ بهما لمدة تزيد على 3 سنوات.