بالصور.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م بالرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يبدأ اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر بمدينة الرياض مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، ويستمر حتى الـ25 من نفس الشهر.
والمبادرة من تنظيم صندوق الاستثمارات العامة، وتواصل المبادرة في دورتها الجديدة العمل على استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكّل مستقبل الاستثمار العالمي.
وكانت المبادرة في عامها الأول -المنعقدة عام 2017م- قد حققت نجاحاً كبيراً واستقطبت أكثر من 3800 مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة، وتناولت العديد من المواضيع حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واتجاهات الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقطاعات النامية الجديدة.
وحسب بيان صحفي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ فقد تأكد حضور أكثر من 120 متحدثاً يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية سيسلطون الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية، بمشاركة آلاف المهتمين، والمتخصصيين، ورجال الأعمال، وشخصيات اقتصادية من مختلف دول العالم، في إطار جدول أعمال يتضمن أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل.