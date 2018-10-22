يحاكي الطبيعة البحرية.. شاهدْ تصميم مُبهر لمطار الملك عبدالله الجديد في جازان

نشرت هيئة الطيران المدني مقطع فيديو لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان، والذي كشف عن تصميمه الحديث، حيث روعي فيه عكس الصالة الرئيسية في المطار للطبيعة البحرية للمنطقة.
وتجلت تلك الفكرة من خلال رسم الخطوط والتشكيلات المستوحاة من أهمية موقعه المطل مباشرة على البحر الأحمر، ليستوعب3.6 مليون مسافر سنوياً، على 3 طوابق، فيما يبلغ عدد مواقف الطائرات 10 مواقف.
ويضم المطار 5 جسور للطائرات، ومواقف للسيارات، و32 كاونتر، ومكاتب مراقبة الجوازات، و8 أنظمة تسليم واستلام أمتعة القادمين والمغادرين، وصالة كبار الزوار سعة 200 شخص، ومصلى لـ 500 شخص، ومنطقة حرة، ومطاعم، وخدمة الفنادق والشقق المفروشة وغيرها. وفق “أخبار 24”.
📹| تعرّف على تصميم مطار الملك عبدالله الجديد في #جازان pic.twitter.com/JKDm01GC3c
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨