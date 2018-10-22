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أخبار محلية > “العيسى”: الخلل في نظام التعليم نتيجة تراكم سنوات.. وليس هناك عصا سحرية لتغييره
22/10/2018   11:40 م

“العيسى”: الخلل في نظام التعليم نتيجة تراكم سنوات.. وليس هناك عصا سحرية لتغييره

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أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الخلل في نظام التعليم ليس وليد لحظة معينة، بل تراكم سنوات طويلة من السياسات التعليمية التي أدت لوصولنا للوضع الحالي، ووصلنا اليوم لمرحلة يدرك فيها الجميع أهمية إصلاح التعليم.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “الصورة” على “روتانا خليجية” أن إصلاح التعليم أصبح مشروعاً للدولة، والقيادة مهتمة بتطويره؛ لأن رؤية 2030 لن تنجح دون أن نصل بتعليمنا لمستويات متقدمة تُخرج أجيالا قادرة على قيادة التغيير.

وأضاف العيسى أنه ليس هناك عصا سحرية لتغيير واقع التعليم، وتحتاج الحلول إلى 5 أو 6 سنوات على الأقل حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع، كما أن برنامج إعداد المعلم خطوة في تطوير منظومة التعليم ويُعنَى بإصلاح التعليم من المصب وهو كليات التربية. وفق “أخبار 24”.

“العيسى”: الخلل في نظام التعليم نتيجة تراكم سنوات.. وليس هناك عصا سحرية لتغييره

أخبار محلية
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