“العيسى”: الخلل في نظام التعليم نتيجة تراكم سنوات.. وليس هناك عصا سحرية لتغييره

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الخلل في نظام التعليم ليس وليد لحظة معينة، بل تراكم سنوات طويلة من السياسات التعليمية التي أدت لوصولنا للوضع الحالي، ووصلنا اليوم لمرحلة يدرك فيها الجميع أهمية إصلاح التعليم.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “الصورة” على “روتانا خليجية” أن إصلاح التعليم أصبح مشروعاً للدولة، والقيادة مهتمة بتطويره؛ لأن رؤية 2030 لن تنجح دون أن نصل بتعليمنا لمستويات متقدمة تُخرج أجيالا قادرة على قيادة التغيير.
وأضاف العيسى أنه ليس هناك عصا سحرية لتغيير واقع التعليم، وتحتاج الحلول إلى 5 أو 6 سنوات على الأقل حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع، كما أن برنامج إعداد المعلم خطوة في تطوير منظومة التعليم ويُعنَى بإصلاح التعليم من المصب وهو كليات التربية. وفق “أخبار 24”.
معالي وزير التعليم د. #أحمد_العيسى:
الخلل في نظام التعليم ليس وليد لحظة معينة، بل تراكم سنوات طويلة من السياسات التعليمية التي أدت لوصولنا للوضع الحالي، ووصلنا اليوم لمرحلة يدرك فيها الجميع أهمية إصلاح التعليم.#وزير_التعليم_في_الصورة pic.twitter.com/2vgu3bxzsm
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
معالي وزير التعليم د. #أحمد_العيسى:
– ليس هناك عصا سحرية لتغيير واقع التعليم، والحلول تحتاج 5 أو 6 سنوات على الأقل حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع.
– برنامج إعداد المعلم خطوة في تطوير منظومة التعليم ويُعني بإصلاح التعليم من المصب وهو كليات التربية.#وزير_التعليم_في_الصورة pic.twitter.com/L7bEExtuGJ
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨