ولي العهد يلتقي وزير الخزانة الأمريكي ويؤكدان على أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الإثنين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفقَ رؤية المملكة 2030، كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.
وتطرق اللقاء الذي حضره الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير المالية محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ونائب المساعد لوزير الخزانة اليي ماير، إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.