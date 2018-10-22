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أخبار محلية > “التجارة” تُشَهِّر بمنشأة خزنت 51 طناً من اللحوم والدواجن والأسماك منتهية الصلاحية بالدمام
22/10/2018   11:39 م

“التجارة” تُشَهِّر بمنشأة خزنت 51 طناً من اللحوم والدواجن والأسماك منتهية الصلاحية بالدمام

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نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكمَ تشهيرٍ بشركة متخصصة في تجارة الأسماك والمأكولات البحرية بمدينة الدمام، وذلك بعد صدور إدانتها وثبوت تورط المسؤولين عنها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة مواد غذائية منتهية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الإثنين) أن تفاصيل القضية تعود إلى ضبط 51 طناً من اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية منتهية الصلاحية جرى تخزينها مع البضاعة الصالحة للاستخدام في المصنع التابع للمنشأة، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة التجارة تواصل التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

“التجارة” تُشَهِّر بمنشأة خزنت 51 طناً من اللحوم والدواجن والأسماك منتهية الصلاحية بالدمام

أخبار محلية
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