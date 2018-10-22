“شرطة عسير” توضح تفاصيل فيديو الجثة الملقاة على طريق أبها

أصدرت شرطة منطقة عسير بياناً حول مقطع فيديو جرى تداوله اليوم الإثنين يظهر فيه ما يشبه جـثة آدمية ملفوفة بغطاء نوم وملقاة على طريق عام.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير: بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله صباح اليوم الإثنين، والذي يظهر فيه ما يشبه جـثة آدمية ملفوفة بغطاء نوم وملقاة على طريق عام؛ فقد أسفرت التحقيقات الأمنية في ذلك عن ثبوت قيام ثلاثة مواطنين بتمثيل المشهد على الطريق وتصويره بهيئة توحي بحقيقته، ونشره، وقد تم تحديد هوياتهم، وجرى إيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن شرطة منطقة عسير تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.