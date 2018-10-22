سفارة المملكة في المجر تحذّر المواطنين من التواجد في أماكن تظاهرات بودابست

أطلقت سفارة المملكة في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الإثنين، تحذيراً للمواطنين السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات المتوقع اندلاعها غداً الثلاثاء في عدة مواقع بالعاصمة.
وأهابت السفارة السعودية مواطنيها إلى اتخاذ الحيطة والحذر لوجود مظاهرات في مدينة بودابست يوم الغد 23 أكتوبر، لافتةً إلى أهمية تجنب أماكن التظاهر في الأحياء: “الخامس” و”السادس” و”الثاني” بالمدينة.
كما أوضحت عبر بيانها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، رقم هاتف شؤون السعوديين الذي يعمل على مدار الساعة في الحالات الطارئة. وفق “أخبار 24”.