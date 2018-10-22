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أخبار محلية > “العمل” توضح نتائج التحقيقات في شكوى عاملات النظافة بمركز التأهيل الشامل بالرياض
22/10/2018   11:35 م

“العمل” توضح نتائج التحقيقات في شكوى عاملات النظافة بمركز التأهيل الشامل بالرياض

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علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تم تداوله حول شكوى عاملات النظافة بمركز التأهيل الشامل بالرياض، وأنهنّ لم يتسلمن أجورهن، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات لضمان استمرار الخدمة المقدمة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد التحقق من وضع المنشأة المتعاقدة مع العاملات تَبَيَّنَ أنها سلمت الأجور لهن حتى الشهر الماضي، واتضح وجود خلافات تعاقدية بين المنشأة والعاملات الوافدات.

وقد لاحظت الوزارة تجاوزات في تصرفات عدد من العاملين في الشركة مع بعض العاملات الوافدات أثناء مقابلتهن بسبب رفضهن العمل، وتم الرفع للجهات المختصة بتلك التجاوزات لاتخاذ اللازم وفقَ الأنظمة. وفق “أخبار 24”.

“العمل” توضح نتائج التحقيقات في شكوى عاملات النظافة بمركز التأهيل الشامل بالرياض

أخبار محلية
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